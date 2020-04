Sarabia escolhe seu gol mais bonito com a camisa do PSG

O meio-campista espanhol do Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia, considera seu gol contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, na fase de grupos da Liga dos Campeões, como seu favorito, desde que começou a ser jogador do clube francês.

"Meu gol contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu foi especial em todos os aspectos. No final, conseguimos empatar após um jogo bastante ruim da nossa parte, em um campo muito difícil. E também é especial porque joguei lá", afirmou. Sarabia em entrevista ao site do PSG.

O jogador de Madri está tendo uma boa temporada com o clube francês, ao qual chegou no verão passado, principalmente nos jogos da Coupe de France, nos quais conseguiu marcar sete gols em cinco jogos, um recorde para a equipe parisiense.

"Entrar na história de um clube como o PSG é algo extraordinário, o que me deixa muito orgulhoso", apontou.

O técnico alemão Thomas Tuchel conta regularmente com o meia de Madri, que marcou 14 gols e sete assistências nesta temporada, embora o tenha feito jogar em praticamente todas as posições do ataque.

"Um dos meus pontos fortes é vir de trás para aproveitar a corrida e tentar marcar. Toda vez que posso, tento sair de trás, porque sei como é difícil para os defensores cobrirem isso", acrescentou.

Para o ex-jogador do Sevilla, é importante ter a confiança de Tuchel, mesmo em qualquer posição, já que ele jogou em segundo, esquerda e direita, ou um pouco mais atrás.

Entre as ocupações com as quais ele tenta passar um tempo confinado, como acontece em toda a França por causa do COVID-19, Sarabia cita cozinhar, jogar tênis de mesa, praticar esportes em casa e estudar francês, o idioma no qual começa a ter segurança.

"É um momento muito difícil, mas todos temos que ficar em casa", afirmou.