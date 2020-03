Sarabia se abriu: ciclismo, Luis Enrique, Barcelona...

A chegada de Éder Sarabia no Barcelona marcou uma revolução na equipe catalã. Suas palavras no derby fizeram com que Setien tivesse que se desculpar. Agora, com a paralisação, o segundo treinador 'culé' mostrou seu lado mais pessoal.

Em uma live no Instagram com o fotógrafo Jordo Saragoça, Sarabia se abriu. "Estamos vivendo um momento de mer**. Temos que tentar levá-lo com humor, com uma atitude positiva. Tudo isso nos ajuda. Nos ajudará a superar", explicou.

Ele chegou ao Barcelona em janeiro e expressou seu desejo de integrar-se aprendendo o idioma catalão. "Estou aprendendo agora assistindo televisão e com um aplicativo no celular. É muito importante saber como me adaptar. Uma coisa importante aqui é o catalão. Faço isso por mim. Sendo mais integrado e entendendo tudo melhor", disse ele.

Uma das paixões de Éder Sarabia é o ciclismo. "Sempre gostei desde pequeno. O primeiro ídolo foi o Perico, o maior. Também sou fã de Induran. Com Luis Enrique eu dividia um porto de montanha. Tenho um bom relacionamento com ele. Ele sempre nos envia mensagens de encorajamento, mesmo agora que estamos treinando o Barça", acrescentou.

Sarabia também pensa em seu futuro. "Serei o primeiro treinador, não sei em que categoria o mereço. No momento não estou pensando nisso. Sinto-me muito valorizado, estou feliz e nos complementamos bem. Tive a sorte de conhecer Quique na estrada", disse Sarabia.

"Sou muito apaixonado e valorizo o fato de estar com Leo, Gerard ou Antoine todos os dias. Há que aprender tudo enquanto continua sendo você mesmo, sem perder a sua essência, como eu disse antes, ser natural e ser você mesmo, porque quando chegar a lugares é porque você é você mesmo. Mas é preciso aprender e não tropeçar na mesma pedra duas vezes", disse ele.