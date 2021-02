Martín Sarrafiore foi um dos protagonistas do jogo entre Coritiba e Fortaleza. O jogador do Coxa virou goleiro aos 51 minutos do segundo tempo após expulsão de Wilson.

O atleta defendeu um pênalti cobrado por Wellington Paulista, mas não evitou a derrota por 3 a 1 para os donos da casa. Confira a defesa no vídeo acima.