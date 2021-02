Sarri, Benítez e Valverde, os favoritos para o lugar de Villas-Boas

Nessa terça-feira, o comando do Marsella mudou repentinamente. Sem que ninguém esperasse, Villas-Boas apresentou a sua demissão como treinador da equipe francesa e o clube aceitou.

Uma vez confirmada a ruptura, os rumores sobre o possível substituto do português começaram imediatamente. O diário 'AS' cita três nomes que surgem com mais força.

O primeiro e favorito é Sarri, que está livre no mercado desdo que dixou o comando da Juventus. O italiano agrada a diretoria do Marsella, mas a sua contratação parece complicada.

Rafa Benítez é outro que aparece na lista, apesar de espanhol ter revelado que pretende tomar um descanso após deixar o comando do Dalian Professional da China.

Por último, Ernesto Valverde. O ex-treinador do Barcelona não voltou aos trabalhos desde a sua saída do conjunto 'culé', mas é pouco provável que aceite um novo projeto no meio da temporada.