Sarri espera 14 ou 15 meses seguidos de competição

Maurizio Sarri, técnico da Juventus, disse que esse período de interrupção forçada do futebol devido ao coronavírus significará, para as equipes, competir por um longo período quando crise for contida.

"Você tem que pensar que, se tudo correr bem, passaremos o verão competindo", iniciou.

"Entre esta temporada e a próxima, esperamos 14 ou 15 meses consecutivos de competição", prevê Sarri em uma entrevista aos meios de comunicação da Juventus.

O técnico contou que está aproveitando esse período para ver jogos antigos, como os do Milan, de seu mentor Arrigo Sacchi, e expressou o desejo de voltar a competir em breve.

"A primeira viagem que eu gostaria de fazer após o intervalo é Roma, porque isso significaria que nos classificamos para a final da Coppa e depois para qualquer cidade européia, porque significa que avançamos na Liga dos Campeões", disse ele quando perguntado sobre quais viagens ele gostaria de fazer quando a crise da saúde terminar.

A Juventus lidera a classificação da Serie A com vantagem de um ponto sobre a Lazio, é semifinalista da Coppa Italia contra o Milan, e perdeu por 1 a 0 com o Lyon na ida das oitavas da Liga dos Campeões.

Na entrevista, Sarri também falou sobre suas paixões fora do campo de futebol e disse que gosta de ler Charles Bukowski e ouvir Rolling Stones.