Sarri explica por que não convoca Pjanic

Sarri atendeu a imprensa na prévia do que pode ser a partida do título para a Juve. Os 'bianconeri' enfrentam a Sampdoria e o técnico se referiu a várias questões atuais da equipe.

Em relação a Miralem Pjanic, que jogará pelo Barça no próximo ano, Sarri explicou sua ausência nos últimos dois jogos: "Ele jogou 46 jogos, perdeu os últimos dois jogos por ter um pequeno incômodo. Vamos ver como ele está para o jogo contra a Sampdoria".

"A contratação de Pjanic pelo Barcelona não tem nada a ver com isso. Ele está bem dentro do grupo e está comprometido, não há dúvida sobre seu profissionalismo e moralidade", explicou para dissipar as dúvidas.

O treinador também se referiu ao 'Scudetto' que está muito perto de conquistar: "Dou uma boa nota à minha equipe nesta temporada porque está perto de vencer o campeonato mais difícil da história. Estamos indo bem, embora sempre há coisas a melhorar".

"Ninguém pode nos vencer em motivação. No outro dia, vivemos um momento difícil, mas temos que reunir forças para atingir o objetivo e tenho certeza de que conseguiremos. O importante é não perder a cabeça", concluiu.