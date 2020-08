VÍDEO: "vamos trabalhar para sair dessa situação"

O Corinthians derrotou o Coritiba nesta quarta-feira em São Paulo com gols de Léo Natel, Jô e Gustavo Silva para os paulistas.

Sassá marcou para o time paranaense, que ficou com um jogador a menos aos 15 minutos de jogo devido à expulsão de Yan Sasse.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o atacante do Coxa, que se mostrou feliz por ter marcado um gol para sua equipe e garantiu: "vamos trabalhar para sair dessa situação". A equipe atualmente é a lanterna do campeonato.