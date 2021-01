Saudades? Jorge Jesus se diz 'cansado' de buscar liderança

Depois de passar grande parte de 2019 liderando a tabela do Brasileirão, Jorge Jesus, hoje no Benfica, amargura a terceira colocação do Campeonato Português. E, mesmo defendendo uma invencibilidade de cinco jogos, o Mister não está nada feliz.

Muitos dizem que o Campeonato Brasileiro é um dos mais disputados pelo mundo, mas o Flamengo de 2019 não tomou muito conhecimento disso. O time treinado pelo português esteve na liderança durante 23 das 38 rodadas e se estabeleceu como o time a ser batido na temporada.

Depois de ganhar quase tudo em uma temporada com o Rubro-Negro, Jorge Jesus voltou à Portugal para reassumir o Benfica. Logo no começo os Encarnados já tiveram contratempos, como a eliminação na fase preliminar da Liga dos Campeões, mas tiveram um bom começo na Primeira Liga, o campeonato nacional do país.

O Benfica foi o líder português nas cinco primeiras rodadas da edição 2020-21 do campeonato, mas viu ser ultrapassado pelo rival Sporting e Porto. Agora, ao fim da 12ª rodada, os Encarnados estão em terceiro lugar, e Jesus não está nada feliz.

“Se contabilizarmos os últimos cinco jogos, ganhamos quatro e empatamos um. Portanto a equipe não pode estar intranquila. Mas não estou satisfeito. Nada, zero. Estou cansado de não estar em primeiro. Nas primeiras cinco rodadas estávamos em primeiro, agora estou cansado de não estar”, disse o treinador em coletiva após o empate com o Santa Clara, por 1 a 1.

A grande motivação do Benfica ao buscar o Mister foi a vontade de voltar a ser campeão europeu depois de anos, e português. Depois do estrondoso sucesso no Brasil e na América do Sul, Jesus parecia ser o nome certo para a função. Agora, mesmo com mais da metade da competição a ser disputada, ele vai deixando a desejar e não está satisfeito com isso.

“O que importa é recuperar o primeiro lugar, o grande objetivo do Benfica é esse, voltar a ser campeão. Estou cansado por isso, queria estar à frente e não estou”, disse.

O Benfica tem 28 pontos em 12 partidas disputadas, o que representa quatro pontos a menos que os dois primeiros colocados. O líder Sporting e Porto têm a mesma pontuação, com vantagem do time de Lisboa, no saldo de gols.

O próximo compromisso de Jorge Jesus é contra o Tondela, nesta sexta-feira (8), às 17h (de Brasília).