Sauditas desistem de comprar o Newcastle

Após várias polêmicas durante essa temporada do futebol inglês, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita resolveu retirar a sua oferta de compra pelo Newcastle.

De acordo com a imprensa britânica, a proposta dos sauditas e seus sócios era de 300 milhões de libras (mais de R$ 2 bilhões, pela cotação atual).

"Com grande apreço pela comunidade do Newcastle e a significância do clube, nós chegamos à decisão de retirar o nosso interesse na aquisição do Newcastle Football Club. Fazemos isso com lamento, porque estávamos animados e comprometidos em investir na cidade de Newcastle. Acreditávamos que podíamos recolocar o clube em seu devido lugar histórico", informou o Fundo.

“Por fim, durante o processo imprevisivelmente prolongado, o contrato comercial entre o Grupo de Investimento e os proprietários do clube expirou e nossa oferta de investimento não pôde ser sustentada, particularmente sem clareza quanto às circunstâncias em que a próxima temporada começará e as novas normas que surgirão para partidas, treinamentos e outras atividades”, completou.

“Como geralmente ocorre com investimentos propostos em períodos incertos, o próprio tempo tornou-se um inimigo da transação, particularmente durante esta fase difícil marcado pelos muitos desafios que todos nós enfrentamos com a covid-19”, concluiu.