Saúl anuncia... sua nova equipe!

A preocupação invadiu os torcedores do Atlético de Madrid apenas alguns dias atrás, quando Saúl colocou uma mensagem misteriosa em suas redes sociais anunciando a chegada de um novo clube em sua vida. Mas, calma, rojiblancos, o espanhol continuará no Wanda, embora ele também esteja no comando de sua nova equipe, o Club Costa City.