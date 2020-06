Saúl continua com sua misteriosa campanha: um novo clube?

Saúl continua com sua misteriosa campanha. No domingo, o jogador que em três dias anunciaria um novo clube, colocando os torcedores em estado de alerta, já que a proximididade do mercado de transferências convida o fã a pensar na saída do jogador.

"Novo clube. Anunciarei em três dias", colocava na primeira imagem que ele postou no Twitter. Agora, seguindo a linha, ele anunciou uma nova emoção.

Tudo aponta a ser uma saida do Atleti ou uma jogada de marketing, como uma equipe de eSports ou alguma campanha solidária. Descobriremos nessa quarta-feira.