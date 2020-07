Saúl está fora da última rodada da LaLiga

O meia do Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, que recebeu o quinto cartão amarelo consecutivo, e o lateral senegalês do Getafe, Allan Nyom, expulso com cartão vermelho direto no minuto 92 do encontro entre Getafe e Atlético (0-2) não estarão na última rodada do Campeonato Espanhol.

Saúl recebeu um cartão amarelo no minuto 64 após protestar, o que significou seu quinto cartão amarelo consecutivo e sua décima em todo a temporada, afastando-o da última partida da LaLiga, contra a Real Sociedad no Wanda Metropolitano. O meia foi imediatamente substituído por Thomas Partey.

Por sua vez, Nyom recebeu cartão vermelho direto em uma entrada muito dura em Manu Sánchez, acertando seu rosto com a chuteira. O lateral de Senegal não poderá disputar o jogo contra o Levante no La Nucía (Alicante), onde o Getafe quer garantir a vaga para disputar a próxima Liga Europa.