Barcelona e Manchester United foram as equipes que mais se relacionaram com Saúl. O jogador não saiu do Atlético de Madrid e, nas palavras de seu agente, ele não pretende sair nos próximos anos.

"Um jogador como Saúl não precisa de ninguém para pressioná-lo. Ele é um jogador muito bom e todo mundo sabe disso. Muitos clubes o querem", disse Jonathan Barnett, agente do 'colchonero', do Sport Witness.

Barnett explicou que Saúl "já está em um clube gigante". "Ele tem um relacionamento muito bom com o Atlético de Madrid e seus torcedores", acrescentou o representante.

"Todo bom jogador está vinculado a outros clubes. Alguns agentes podem querer fazer isso e se eles precisam da imprensa para fazer alguma coisa, então não são muito bons em seus empregos", disse ele.

"São os jornalistas que estão tentando escrever coisas. Podem ou não ser verdade, mas é algo em que nós, como agência, não nos envolvemos realmente", disse Barnett.