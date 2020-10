Savic acredita que o gol é uma "questão de tempo"

Stefan Savic, zagueiro do Atlético de Madrid, ressaltou a sua confiança na equipe e expressou que é "apenas uma questão de tempo para voltar a marcar gols", depois de dois empates consecutivos a zero, o último este sábado frente ao Villarreal, do qual afirmou que a equipe “se defendeu muito bem e se fechou” no Wanda Metropolitano.

"Sabíamos que esses jogos poderíam acontecer, onde eles defenderiam bem. É só uma questão de tempo para fazer gols novamente, porque temos jogadores muito importantes", explicou em declarações recolhidas pelo clube rojiblanco no final da partida disputada neste sábado no estádio Wanda Metropolitano. .

"Fizemos um bom jogo. Sempre em cima, atacando, com defesa alta, sempre estivemos em seu campo. Não tivemos muitas oportunidades, porque eles têm defendido muito bem, estiveram fechados e não marcamos o gol da vitória", disse.