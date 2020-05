Savic, o primeiro a fazer teste do COVID-19 no Atlético de Madrid

Os jogadores do Atlético de Madrid foram submetidos aos testes COVID-19 e a um exame médico na cidade esportiva de Majadahonda, a oeste da capital, desde o início da manhã, para onde chegaram gradualmente.

O zagueiro montenegrino Stefan Savic, o técnico argentino Diego Pablo Simeone e seu segundo, Germán Burgos; O treinador físico uruguaio Óscar Ortega, o ala Víctor Machín Vitolo e o meio-campista Marcos Llorente foram os primeiros a ir ao centro de treinamento rojiblanco.

Posteriormente, o atacante argentino Ángel Correa, o zagueiro uruguaio José María Giménez, o atacante Álvaro Morata, o goleiro esloveno Jan Oblak e o capitão Koke Resurrección foram ao centro de treinamento do Rojiblanco.

Para cumprir o protocolo estabelecido pelo Conselho Superior de Esportes (CSD), que estabelece um exame médico inicial para todos os atletas profissionais que inclui um teste de PCR, o Atlético estabeleceu turnos para que os jogadores de futebol possam ser examinados em etapas.

Na entrada do local, os jogadores encontraram o estacionamento interno cercado para delimitar o espaço pelo qual precisavam circular e alguns painéis de informações da LaLiga com medidas de proteção contra o COVID-19 e informações sobre os principais sintomas.

Os resultados, que o Atlético espera ter em 48 horas, determinarão quando a primeira fase dos treinamentos individuais poderá começar, que pode começar na tarde de sexta-feira ou no sábado pela manhã, de acordo com os cálculos da equipe do Atlético.

Esse treinamento será realizado na cidade esportiva de Wanda de Majadahonda e não na cidade segoviana de Los Angeles de San Rafael, cenário habitual dos preparativos para as equipes de verão e especula-se que possa ser o local de uma possível concentração antes do reinício do campeonato.

Para esta primeira fase do treinamento "individual ou básico", de acordo com a nomenclatura usada pela CSD, o Atlético calcula que seis jogadores de futebol poderão trabalhar em cada campo de jogo, de modo que os três campos naturais e os dois campos artificiais do complexo rojiblanco serão marcados por fitas para delimitar o espaço atribuído a cada jogador.

Durante esta fase, os jogadores não poderão interagir entre si e os treinadores do Atlético terão que manter uma distância segura dos jogadores, entre outras medidas.