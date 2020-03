Schalke 04 afirma: sairá do campo se houver protestos na arquibancada

Neste fim de semana houve episódios históricos na Bundesliga. No Hoffenheim-Bayern, os jogadores de ambas as equipes foram para os vestiários por conta de faixas com insultos a Hopp. Mais tarde, o jogo foi retomado enquanto as duas equipes apenas tocavam a bola.

O Schalke 04 decidiu dar um passo adiante e avisar seus fãs. Em um comunicado, a equipe alemã alertou seus fãs sobre o que acontecerá se os insultos forem reproduzidos.

"Nós nos distanciamos com faixas agressivas, declarações difamatórias e insultos pessoais e não aceitamos nenhuma trivialização sobre o assunto. Consequentemente, puniremos esse comportamento de acordo com os regulamentos do estádio, o que significará a expulsão daqueles que insultam", disse ele no início.

Além disso, o Schalke 04 anunciou as medidas. "Se algo assim acontecer na Arena Veltins na próxima terça-feira ou em jogos futuros, nossa equipe deixará o campo, independentemente do tempo do jogo, do resultado ou de qualquer situação", afirmou.

"Continuamos mantendo conversas com todos os grupos de torcedores com o objetivo claro e a expectativa de que esses comportamentos não sejam tolerados e muito menos apoiados", afirmou.