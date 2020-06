Schalke 04 e Union Berlin mantêm seca de vitórias

O Schalke 04 conquistou seu primeiro ponto desde que a Bundesliga foi retomada após a paralisação causada pela pandemia de coronavírus. O empate ocorreu neste domingo em casa contra o Union Berlin (1 a 1), na trigésima rodada da competição alemã.

O time treinado por David Wagner havia perdido os quatro jogos anteriores, contra Borussia Dortmund, Augsburg, Fortuna Düsseldorf e Werder Bremen.

Já o Union Berlin luta para evitar o rebaixamento e também não teve vitórias no retorno ao torneio.

Aos onze minutos, uma bola roubada por Anthony Ujah no meio-campo terminou com um passe profundo para Robert Andrich, que superou o goleiro Alexander Nübel.

Os visitantes empataram o placar depois de 30 minutos, com um chute do inglês Jonjoe Kenny fora do alcance do polonês Rafal Gikiewicz.

Na segunda etapa, o placar não foi alterado e o duelo terminou com um ponto que satisfaz parcialmente as duas equipes.

O Union Berlin está a sete pontos do rebaixamento estabelecido pelo penúltimo Werder Bremen. O Schalke 04, que já acumula 12 jogos sem vencer, está no meio da classificação, longe das posições que classificam para os torneios europeus.