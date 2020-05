Schalke 04 só assiste o Augsburg jogar

A coisa não está fácil para o Schalke 04 no retorno da Bundesliga. Dois jogos, duas derrotas e sete gols sofridos, parece que o time de David Wagne continua em casa.

Logo aos sete minutos de jogo, uma falta na intermediária, um pouco longe, acabou se tornando o primeiro gol da partida. Uma obra de arte de Eduard Löwen que já é um dos gols mais bonitos marcados desde o retorno do futebol.

No segundo tempo a agonia do time de Gelsenkirchen só aumentou. Sarenren aos 76'ampliou o placar e Córdova já nos acréscimos aproveitou a bobeira de Sene, driblou o goleiro e mandou para as redes.

Com a vitória o Augsburg chegou aos 30 pontos e agora ocupa a 12º posição na tabela. Já o Schalke 04 permanece com 37 pontos, no 8º lugar e perdeu a chance de dormir na zona de classificação para a Europa League.

Na próxima rodada o Augsburg recebe o lanterninha Paderborn, enquanto o Schalke visita o Fortuna Düsseldorf (16º).