Schalke 04 terá ajuda de crédito milionária do governo

O Schalke 04 receberá uma verba pública para tentar sair da difícil situação econômica que enfrenta desde 2019, crise agravada pela chegada da pandamia.

Segundo 'Handelsblatt', o governo da Renânia do Norte-Vestfália dará um crédito de 40 milhões de euros ao clube para tentar superar o problema financeiro. Ao fim do ano passado, as dívidas chegavam a 197 milhões de euros.

Na atual temporada, o time acabou a Bundeliga em 12º lugar. Ao fim do campeonato, o clube anunciou que estabelecá um teto salarial para o grupo de jogadores.

Nenhum contrato novo, nem para renovação nem para novos reforços, poderá exceder 2,5 milhões de euros de salário anual. A medida deverá trazer consequências negativas, como a possível recusa de atletas de adaptarem seus contratos.

Com a ajuda de crédito, a diretoria aposta em um alívio nas contas para evitar um agravamento da situação financeira e esportiva.