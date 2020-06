Schalke 04 terá limite salarial

Ninguém receberá mais de 2,5 milhões de euros por ano no Schalke 04. É a nova regra do clube, como informa 'Süddeutsche Zeitung', para lidar com crise esportiva e institucional do clube.

O último resultado (4 a 0), fez a torcida se mobilizar para reclamar da diretoria. O limite definido pelo clube vale para novas contratações e renovações; portanto, jogadores do elenco que não queiram se adaptar poderão sair em breve.

A idéia é que todos os novos membros da equipe fiquem mais por comprometimento do que por dinheiro. Isso também reduzirá o nicho de mercado para os alemães atuarem na janela de transferências.

A fonte mencionada aponta para Serdar, um meio-campista de 23 anos, como a principal peça que deverá deixar o time quando essa medida se oficializar em função de seu alto salário.