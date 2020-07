Schürrle, esquecido pelo Borussia e pelo Fenerbahçe

Campeão mundial pela Seleção Alemã em 2014, André Schürrle é um dos jogadores mais desvalorizados do futebol europeu. Seu desempenho foi diminuindo com o passar do tempo e agora ele está esquecido.

O jogador tem contrato com o Borussia Dortmund até junho de 2021, mas a equipe alemã não conta mais com ele. Ele já jogou as duas últimas temporadas no Fulham e no Spartak Moscow por empréstimo.

Schürrle retornou ao Signal Iduna Park após o término de sua missão no time de Moscou, mas Lucien Favre está procurando um novo destino a seu jogador, já que não o inclui nos planos da próxima temporada.

O portal 'Fanatik' diz que o Borussia Dortmund teria o oferecido ao Fenerbahçe, mas a equipe turca recusou a transferência devido ao salário de sete milhões de euros por temporada.