Se a Premier for cancelada, como será decidido o campeão?

Quem vai ganhar a Premier League se não se puder jogar todos os jogos? A equipe que possui o melhor coeficiente de pontos por jogo. É o que, de acordo com 'Reuters', foi aprovado pela assembleia de acionistas da Premier League. O ideal é que não aconteça isso, mas a organização quer trabalhar com todas as hipóteses.

Já foi curioso o caso do vencedor da temporada passada. O Liverpool de Jürgen Klopp estava a apenas alguns pontos de ser o primeiro matematicamente quando a paralisação devido ao vírus ocorreu nas principais ligas europeias. Demorou muito para comemorar o título.

Esta situação não se repetirá nesta temporada. Se tiver que fazer outra paralisação, qualquer equipe poderá calcular seu coeficiente e saber com antecedência o que aconteceria caso não voltasse a ser disputado e, assim, saber qual o panorama.

Desta forma, a Premier League se protege de possíveis polêmicas. Com os clubes já sabendo disso antes que haja qualquer tipo de cancelamento, não poderão reclamar que a organização improvisou alguma fórmula interessada.

Também foi aprovado nesta assembleia geral, sempre de acordo com a agência 'Reuters', que os grandes clubes assumirão as despesas dos testes PCR de pequenas equipes quando se enfrentarem em competições de Taça ou semelhantes. Assim, as desclassificações serão evitadas porque há instituições que não têm dinheiro para custear as provas.