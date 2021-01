"Se acredito que o Milan ganhará o 'Scudetto'? Eu acredito em mim, no Zlatan"

Líder da Serie A, o Milan segue na liderança por mais uma rodada, depois de derrotar o Cagliari por 2 a 0, em uma partida sem brilho que foi favorecida por duas apresentações do grande astro da equipe lombarda: Zlatan Ibrahimovic.

O atacante sueco, que vive uma segunda (ou terceira) juventude, mostrou que não perdeu a forma apesar dos recentes problemas físicos e fez um doblete para chegar a 12 gols e fazer o Milan sonhar com a Liga italiana de que falou o atacante após o jogo.

"Se eu acredito que o Milan pode ganhar o 'Scudetto'? Eu acredito em mim, no Zlatan", disse o jogador com seu estilo usual diante dos microfones do 'Sky Sport' antes de falar sobre outro assunto que tem o passatempo do heptacampeão europeu: a sua renovação.

"Agora tudo depende de Maldini. Estou feliz aqui, esta volta me mudou muito", disse Ibrahimovic, cuja intenção é prolongar sua fase em San Siro.

Da mesma forma, Zlatan estava muito feliz com seus companheiros, que o motivam e fazem com que ele se esforce ao máximo. “Eles me desafiam a ver quem corre mais, eu não desisto e mostro que posso fazer como eles. Até agora temos feito bem, agora vem a parte difícil”, explicou.