Se Chelsea se classificar para a Champions, Tuchel renovará automaticamente

Tuchel tem duas tentativas de conquistar a renovação automática com o Chelsea. O portal 'Daily Mail' revela que, em seu contrato, há uma cláusula pela qual, se conseguir terminar a Premier League entre os quatro primeiros, seu contrato se renovará por mais um ano sem necessidade de negociação.

Isso dá um incentivo a mais para seu trabalho no time 'blue', que por enquanto é de 18 meses. Ao ocupar o banco nessa temporada e na temporada seguida, o técnico alemão tem a chance de conseguir tal feito agora ou em 2022, quando poderá ter o controle do clube desde o início da temporada.

Tudo isso, se não for demitido antes, ainda que seria uma grande decepção. Ele mesmo, em uma de suas últimas coletivas de imprensa, falou sobre tal possibilidade ao ser questionado sobre não ter assinado por mais temporadas. "O que muda isso? O que muda se me oferecem quatro anos e meio? Poderiam me demitir do mesmo modo", disse.

Por enquanto, é cedo para concluir se Tuchel está fazendo um bom trabalho para classificar o Chelsea para a Liga dos Campeões. Em sua estreia ele empatou e já conquistou uma vitória, contra o Burnley. Nessa última, a equipe apresentou um bom jogo, domínio e ritmo de qualidade.