"Se conto com Messi? Espero que ele conte comigo"

Quique Setién falou aos microfones de 'El Larguero' da rede 'SER' e explicou, entre outras coisas, como sua chegada a Barcelona foi concebida e falou dos rumores que colocaram Xavi Hernández como seu substituto.

O treinador do Barça ficou satisfeito com o jogo de sua equipe até o momento do intervalo. "Houve momentos em que jogamos muito bem, mas nos faltou continuidade e vencemos alguns jogos nos quais sofremos. Mas estou bastante satisfeito com a temporada, houve um crescimento", começou Setién.

"Quando jogava contra o Barcelona de Cruyff, você corria por 80 minutos e dizia: 'é isso que eu quero'", acrescentou, em resposta ao fato de ter conseguido imprimir o selo do holandês em sua equipe.

O chamado de Barcelona mudou sua vida. "Dias antes de o Barça me ligar, eu estava prestes a sair para treinar no Egito. Sim, certamente teria treinado o Barcelona de graça. Bem, de graça não, mas em quase todas as circunstâncias", explicou.

E então eles perguntaram sobre Xavi, a quem muitos colocam como treinador que ocupa o banco do Barça quando Setién o deixar. "Espero que Xavi venha e faça tudo muito bem", respondeu o espanhol.

"Admirava Xavi e todos os grandes jogadores de futebol. Se eu tiver que ir e ele vem, tudo bem, este é o mundo dos treinadores", acrescentou.

Se ele espera ter Messi, caso continue como técnico (o argentino pode terminar no final da temporada), Setién comentou: "Espero que ele continue contando comigo. Vamos convencê-lo a continuar com um projeto vencedor".

Eles também o fizeram escolher entre Neymar e Lautaro para o seu Barça. "Gosto de todos os grandes jogadores de futebol e Neymar é um deles. Mas é preciso ver se é possível ou não. Para mim, ambos seriam bons no Barça, são bons jogadores de futebol", disse ele, sem sair do muro.

"(Coutinho) sempre gostei dele e quem não gosta dele. Ele é um grande jogador de futebol. Não sabemos o que o Bayern fará, se ficará com ele ou não", afirmou, quando questionado pelo brasileiro, atualmente emprestado ao futebol alemão.

Joaquín também teve sua parte. "Ele é um garoto extraordinário, poderíamos usar muitas coisas. Certamente algum jogador do Betis poderia jogar neste Barcelona", disse o ex-treinador do Verdiblanco.

Não faltaram perguntas sobre Bartomeu, cuja situação em Barcelona se complicou nas últimas semanas. "Espero que ele termine seu mandato. Tenho um ótimo relacionamento com ele, conversamos bastante. Ele me explicou coisas, aos jogadores também... acreditamos nele", disse sobre o presidente do Barça.

"Todos os jogadores que estão em Barcelona são suscetíveis de seguir. Não tenho informações de que Rakitic quer deixar o clube. Ele nunca me informou que quer sair", respondeu ele, à pergunta sobre se ele espera partidas.

E Bordalás, com quem ele tem uma controvérsia amarga há muito tempo, também esteve presente. "Eu disse o que ele tinha a dizer e nunca mais disse nada sobre ele. Eu o respeito... mas você abraça quem você quer abraçar", respondeu Setién.

Ele elogiou La Masia. "É provável que muitos jogadores do Barça B estejam no primeiro time. Eles não me convenceram no momento para ter mais minutos", disse ele.

"(Riqui Puig) é um ótimo jogador de futebol, mas precisa de seu tempo. Ele é um jogador de futebol extraordinário, não tenho dúvida e um garoto extraordinário, sua atitude é muito boa", ele também apreciou.

Questionado pelo corte salarial, ele defendeu a atitude de seus jogadores. "Nas primeiras conversas que tivemos com os capitães do corte salarial, ficou claro que íamos reduzir nossos salários. A única coisa que nos incomodou foi que tudo foi tornado público", revelou Setien em 'El Larguero'.

E ele acabou garantindo que Neymar, se ele chegar, não o fará a pedido expresso de ninguém, nem mesmo de Messi. "Ele nunca fez nenhuma referência a mim sobre trazer Neymar e acho que não", disse Quique Setien.