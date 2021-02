"Se conversei com Alaba sobre o Real? Já tem idade para decidir"

David Alaba já anunciou que deixará Munique. A data limite é o mês de junho, quando a temporada termina e o austríaco anunciará a o seu próximo destino.

Os dois clubes mais bem posicionados na disputa são Real Madrid e PSG. Mas quam quiser levar o defensor terá que desembolsar cerca de 22 milhões de euros por temporada.

Toni Kroos, que foi companheiro de Alaba no Bayern de Munique, negou ter conversado com o zagueiro sobre o seu futuro. "Não sei de nada, ele não me ligou", disse ao 'Bild'.

O alemão deixou bem claro que a escolha é unicamente de Alaba: "Acho que ele tem idade suficiente para tomar uma decisão", completou.

"Eu não sei quais são as ofertas que ele tem sobre a mesa. Se tivesse falado com ele 30 vezes por telefone, saberia quais são as suas intenções, mas só sei o que diz a imprensa", concluiu.