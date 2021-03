"Se Cristiano jogasse na quarta divisão, em meia hora estaria no hospital"

Nicolas Anelka é o mais novo diretor esportivo do Hyères da França que disputa a Quarta Divisão, e o seu presidente Mourad Boudjellal, concedeu uma entrevista a 'RMC Sport'.

O mandatário elogiou a aplaudiu a decisão de Anelka de ter aceitado o cargo e assegurou que "é preciso ser muito humilde" para isso.

"É necessário muita humildade para entrar no mundo do futebol amador quando o seu nome é Nicolas Anelka. Ele está feliz em assumir este trabalho, quer contribuir com a sua visão e transmitir os seus conhecimentos. É um desafio para ele", opinou.

Mourad Boudjellal também falou sobre Cristiano Ronaldo, sim.. o luso é assunto até mesmo na quarta divisão do futebol francês.

"O National 2 é uma liga atípica, são necessários os jogadores certos que conheçam o torneio. Estou firmemente convencido de que Cristiano Ronaldo, se jogasse na quarta divisão, em meia hora estaria no hospital", concluiu.