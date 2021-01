"Se Eric García não puder vir em janeiro, aceitaremos"

Neste sábado, Ronald Koeman falou à imprensa em sua habitual coletiva de imprensa antes do Barcelona-Athletic Bilbao. O treinador analisou o jogo e falou da autualidade do Barça.

Em primeiro lugar, garantiu que não a vê como uma revanche: “Nos dois jogos anteriores contra eles tivemos muitas chances de ganhar. Já falamos da Supercopa, que eles ganharam. Fisicamente são fortes, principalmente com muito físico em bola parada, eles apresentam grande desempenho".

"Temos que estar muito focados. Sempre criamos as nossas oportunidades e temos que sentenciar. Temos que continuar o que estamos fazendo, a equipa está focada, melhorou o seu jogo e as coisas sem bola", continuou Koeman.

Questionado pela reportagem que aconselha a contratação de Eric García porque Umtiti e Mingueza não estão preparados para a alta competição, ele falou : “É sempre importante ter alguém no clube que trabalhe para melhorar o nosso elenco, senão em Janeiro, para o ano que está chegando. Não me incomoda porque é um trabalho que o clube tem que fazer. Os jogadores não precisam ficar chateados com essas questões, porque conversamos com eles todos os dias, eles participam nos jogos.... Essas coisas acontecem em qualquer clube do mundo e não vejo nenhum problema".

“O meu trabalho é preparar a equipe para os jogos e o trabalho do Ramón Planes é melhorar o nosso elenco e se sair alguma coisa que ele explique sobre isto... Não tenho visto muito. O meu trabalho é pensar no jogo e falar mais sobre outras coisas. Elas não me interessam ", continuou ele.

"Um jogador do Barça tem de estar preparado para tudo. Umtiti está afastado há muito tempo. Mingueza ascendeu à primeira equipe... vamos ver o que vai acontecer no futuro. Os jogadores têm que mostrar", acrescentou.

Em particular, Koeman disse que a chegada de Eric García também não mudaria tudo: “Já disse várias vezes que é uma temporada em que mudamos as coisas, optamos por jogadores jovens. Hoje ele não vai ganhar muitas coisas. Você tem que ser realista de onde viemos, das mudanças que fizemos... nem tudo depende de um jogador. Sempre temos que estar preparados para lutar, mas temos que ser realistas".

O holandês respondeu se tinha falado com Guardiola sobre o zagueiro: "Falei com Pep no seu aniversário, mas não falei de Eric García porque não é meu trabalho. Com certeza virá para a próxima temporada e se não for possível para janeiro deste ano, aceitamos, seguimos em frente".

E, por fim, respondeu quase exausto sobre se chegará ou não em janeiro: "Não sei. Agora penso no jogo de domingo. Outras coisas não me interessam porque não é meu trabalho." “Fala-se muito sobre este assunto, mas tenho que pensar em preparar a equipa para o jogo. O resto é colocar energia em coisas que não dependem de mim”, insistiu.

Koeman foi também questionado sobre o nível da equipe: “Sabemos da nossa situação na Liga, é complicado. Até ao dia em que for possível vamos tentar ganhar. Na Champions League há mais equipes e não há clareza favorito. Já sabemos que temos dois jogos contra o PSG e vamos tentar passar. A ambição é ganhar títulos, mas é preciso ser realista”.