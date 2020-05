Depois de um juiz recusar a solicitação da seleção dos EUA de futebol feminino pela igualdade salarial e de saber que as atletas irão recorrer da decisão, Rapinoe se manifestou sobre o assunto.

A ganhadora do 'The Best' e da Bola de Ouro 2019, continua a sua luta pela igualdade e denuciando as diferenças entre homens e mulheres no mundo do futebol.

"O contrato dos homens nunca foi oferecido a nós e certamente não é a mesma quantia em dinheiro", disse a capitã.

"Eu acho que muitas mulheres conseguem entender o que é esse sentimento de entrar em uma negociação, sabendo que a igualdade salarial não está na mesa", completou.

E justificou a sua reinvidicação com títulos. "Se estivéssemos sob o contrato masculino, ganharíamos três vezes mais. Para que você possa ver a compensação total. Desde 2015 ganhamos um pouco mais porque conquistamos duas Copas do Mundo e vencemos praticamente todos os jogos em que participamos", concluiu Rapinoe.