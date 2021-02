"Se eu fosse o Barça, compraria Grealish imediatamente"

Jack Grealish é uma das grandes sensações da Premier League. O meia de 25 anos é o grande líder do Aston Villa e as suas boas marcas (32 gols e 37 assistências e. 209 duelos) chamam atenção da Europa.

Nessa temporada são sete gols e dez assistências em todas as competições e Paul Merson, ex-jogador e lenda do Arsenal, quer ver o talento do inglês em algum gigante.

"Acredito muito nele. É um dos melhores meias do mundo. Se eu fosse o diretor de algum clube 'top' da Europa, e sem faltar ao respeito com o Aston Villa, pagaria 120 o 130 milhões por ele", disse em declarações a 'Sky Sports'.

"Vi como o Barcelona sofreu na última noite contra o Paris Saint-Germain. Se eu fosse o Barcelona o compraria amanhã de manhã. Não importa o valor. É Jack Grealish, seria genial no Camp Nou", assegurou.