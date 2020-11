"Se eu sou o 'novo Messi'? Eu só quero aprender"

Ansu Fati completa 18 anos nesse sábado. E, coincidindo com a sua maior idade, o jornal 'Tuttosport' entrevistou o jovem jogador do Barcelona.

"Sonho com o Golden Boy", reconhece um empolgado Ansu Fati. O atacante da moda é um dos candidatos a esse prêmio.

Algumas pessoas o comparam a Messi, outros já o chamam de 'novo Messi', embora ele prefira se afastar da polêmica. "Eu não ligo para essas coisas. Só penso em treinar e aprender, estou realizando o meu sonho e espero seguir assim", disse.

Com respeito a indicação ao Golden Boy, o jogador revelou que pensa muito nisso. "Estou emocionado. Ser indicado para um prêmio tão importante me deixa muito feliz, mas tenho que continuar trabalhando para que mais coisas assim aconteçam. Seria uma honra entrar para a lista de jogadores que venceram o prêmio, mas como disse antes, não algo que deixe obcecado. Todos somos vencedores só por chegarmos a fase final", expressou.

Falou também sobre Koeman, o novo treinador do Barcelona, e confessou que ainda estão se acostumando a nova fiolosofia. "Começamos a pouco tempo com ele. Ainda estamos nos adaptando as suas ideias. Devo destacar que estamos trabalhando muito bem".

Por último, explicou de onde vem a sua paixão pelo futebol. "Nasci com uma bola entre as pernas. Meus pais jogavam, também meu irmão mais velho. Braima jogou comigo na base do Barça e sempre quis seguir seus passos. O futebol sempre me encantou, me divirto muito jogando", concluiu Ansu Fati.