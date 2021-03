"Se eu tivesse feito mais quatro ou cinco gols, talvez Lampard continuasse aqui"

Werner não passa por um bom momento no Chelsea, isso não é segredo, mas ele próprio analisou em palavras ao 'Sky Sports'. O que foi surpreendente é que ele assumiu parte da culpa pela demissão de Frank Lampard. Aliás, ele disse que este é o pior momento de sua carreira.

"Se eu tivesse marcado mais quatro ou cinco gols, talvez o antigo treinador ainda estivesse aqui porque teríamos vencido mais dois ou três jogos, mas você não pode se concentrar no passado, temos muitos jogos pela frente", disse o atacante.

“Quando você vem aqui para jogar como atacante e ser o responsável por fazer gols, é claro que me sinto um pouco culpado por ter errado tantas vezes. Pelo clube, pelo antigo treinador e por mim, porque eu quero marcar gols o ano todo e o máximo possível", confessou.

"O passado é o que é e obivamente me sinto um pouco culpado, mas no futebol é preciso olhar para a frente. Principalmente agora que temos um novo treinador", acrescentou. O jogador também elogiou Tuchel: "Ele me devolveu a confiança para voltar a ser o Timo da Bundesliga".