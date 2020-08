Se for campeão, Coutinho pode custar ainda mais caro ao Barcelona

Coutinho deu uma assistência para o sexto gol e ainda marcou os dois últimos do Bayern de Munique no massacre sobre o Barcelona pelas quartas de final da Champions League. Parece não poder piorar, mas o prejuízo no Camp Nou pode ser ainda maior.

Caso os alemães confirmem o favoritismo para o título europeu, os catalães terão que arcar com os valores de uma cláusula do contrato assinado quando o jogador deixou o Liverpool.

Segundo 'Daily Mail', a diretoria do Barcelona se comprometeu a pagar 5 milhões de euros ao clube inglês caso o brasileiro seja campeão da Champions League.

O jornal inglês afirma que essa cláusula deverá ser cumprida mesmo que a conquista do título europeu ocorra durante empréstimo de Philippe Coutinho para outra equipe.