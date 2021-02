"Se vencermos Mourinho, tomarei um gin-tonic"

Tuchel e Mourinho serão os protagonistas da partida mais interessante da 22º rodada da Premier League. O ex-treinador do PSG concedeu uma entrevista coletiva prévia ao duelo e falou sobre o José Mourinho.

"É um Chelsea contra o Tottenham e não eu contra Mourinho. Estou muito contente em poder competir com uma equipe forte contra a sua equipe, que tem um elenco com nossa qualidade e mentalidade", disse.

Tuchel recordou ainda quando começou a sua carreira. "Quando eu comeceu a minha carreira ele estava muito distante como a terra da lua. Não tenho dúvidas de que ele é um dos melhores treinadores do Mundo", completou o alemão.

Por fim, o treinador 'blue' brincou com a possibilidade de vitória: "Se vencermos o Tottenham, talvez eu tome um gin-tonic. Não sou um cara da cerveja ou do vinho, meu consumo de álcool é quase zero", concluiu.