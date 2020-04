"Se há algo que Messi não pode fazer, ainda não conheço"

Se Dembélé está desaparecido das redes sociais, outros como Martin Braithwaite parecem estar bem ativos durante o confinamento. O atacante do Barcelona organizou uma rodada de perguntas com seus seguidores no Twitter e deixou um tremendo elogio a Leo Messi.

"Se há algo que ele não pode fazer, eu ainda não conheço", disse o dinamarquês questionado pela magia do atacante argentino, agora seu parceiro no vestiário. Ele também apontou o Camp Nou como "o estádio mais bonito onde eu joguei e meu lugar favorito em Barcelona".

Não era o único elogio, longe disso. Ele fez alusão a Mohammad Ali como ídolo fora do futebol e a Ronaldo Nazário dentro dele. Além disso, ele insistiu que adoraria usar "seu penteado da Copa do Mundo de 2002", algo que dias atrás já experimentou.

"Há muitos momentos, mas um dos meus favoritos é o gol do Iniesta contra o Chelsea", foi sua resposta questionada por memórias em azul e vermelho. E, meio brincando, meio sério, ele se colocou como um exemplo dos jogadores mais rápidos do Barça: "Você está falando com ele".

Braithwaite deixou uma dica: "Ficar obcecado em alcançar seus objetivos. Quanto maior o sonho, maior o trabalho". E ele respondeu animadamente à pergunta sobre se ele sonha em ser uma lenda do Barça: "Claro que sim".