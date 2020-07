Se Jadon Sancho não chegar, United pensará em Adama Traoré!

O Manchester United reforçará seu ataque neste verão. Jadon Sancho é o favorito para chegar a Old Trafford, mas a possibilidade de ele acabar não chegando preocupa a equipe.

Por esse motivo, os 'red devils' desenvolveram um plano alternativo no caso de Sancho finalmente não assinar. O plano B seria Adama Traoré, um dos jogadores mais destacados dos Wolves.

O 'Sun' explicou que Traoré é um jogador mais barato que Jadon Sancho, embora o Wolverhampton Wanderers peça quase 100 milhões de euros pelo seu jogador.

Dessa forma, o United novamente enfrenta uma situação difícil, negociando com um clube para diminuir o preço por um jogador e, assim, poder contratá-lo.

É claro que tudo isso aconteceria se os 'red devils' definitivamente descartassem Sancho, com quem já teriam chegado a um acordo para as próximas cinco temporadas. Tudo vai depender, então, do Borussia Dortmund.