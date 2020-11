"Se Joaquín quiser falar mais, é problema dele"

No passado, Koeman tinha Joaquín sob seu comando no Valencia. Ele chegou a dizer que teria "um preço de saída de 30 euros".

Isso foi em 2007-08, mas o conflito ainda está no ar. Koeman foi questionado sobre ele na coletiva de imprensa antes do confronto contra o Betis, em que os dois se enfrentarão. "Eu entendo que é um assunto interessante para vocês, mas não vou comentar. Se ele quiser falar mais é problema dele. Eu penso no jogo, não em coisas individuais ou no passado", disse ele.

O treinador preferiu focar no jogo com o Betis: “Todo jogo é importante. Jogamos em casa, contra uma equipe que joga bem. É complicado, temos de estar bem e não cometer os erros defensivos que cometemos contra o Dínamo de Kiev. É preciso estar mais focado".

Koeman depositou toda sua confiança em Leo Messi. "Vejo ele bem, forte", disse ele. “Ele é um vencedor e, como todo mundo, passa por momentos mais ou menos complicados. É um grande jogador, muito importante no ataque. Sempre cria problemas para o adversário”, analisou.

Koeman não disse se o camisa 10 vai ou não começar jogando. “Todos os dias recebo informações sobre a condição física de cada jogador e sei se eles podem jogar. Se não estiverem 100%, não vou colocá-los”, afirmou.

Ele aproveitou para mandar uma mensagem para aqueles que dizem que Leo está em declínio. “Ele tem muita qualidade. Estamos habituados a ele fazendo a diferença. É muito decisivo”, afirmou.

Koeman também falou sobre Aleñá e Riqui Puig. “Com Aleñá falei do seu futuro aqui e também com Riqui Puig. Se alguém merece minutos, dou a eles. Está sempre nas mãos dos jogadores”, o treinador deixou a bola no campo dos jogadores.

Finalmente, ele admitiu a falta de eficácia do Barcelona. “Pode ser que várias coisas aconteçam... Uma questão de confiança, de dúvidas. Depende também das qualidades de cada um. Os rivais têm que saber que há jogadores que podem marcar de fora da área”, concluiu.