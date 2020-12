Depois de decepção no Campeonato Espanhol com derrota para o Cádiz, o Barcelona se prepara pensando em um novo duelo complicado. Um dia antes do jogo contra a Juventus, Philippe Coutinho participou de entrevista e analisou seu momento e a fase da equipe.

"Sei que meu rendimento não tem sido o que todos esperavam. O Barça é um time top, tem a atenção de todo o mundo... Eu trabalhei muito mentalmente para estar bem e agora me sinto muito melhor nesse sentido", disse o brasileiro, que entrou para a lista das 10 transferências mais caras da história do futebol ao chegar ao Camp Nou.

Coutinho considera que seu empréstimo ao Bayern de Munique foi positivo. "Era necessário jogar com mais força. Mentalmente, aprendi muito desde a minha primeira passagem pelo Barcelona", avaliou.

O brasileiro citou sua posição favorita em campo. "Isso é coisa para o técnico. Todos temos preferências. Se jogo mais centralizado, rendo mais, mas aí quem decide é o treinador. Eu me preparo para o que ele pedir", explicou.

O meia escapou da questão envolvendo Messi, PSG e Neymar. "Nunca se sabe o que pode acontecer. Não é o momento. É lógico que Neymar quer Messi, todos desejam jogar com os melhores, aqui também é assim", respondeu antes de falar sobre o jogo contra a Juventus.

"É um grande jogo. Queremos ficar em primeiro, é importante ganhar. Quando você vem de uma derrota, ainda que seja em outra competição, tem ainda mais vontade de voltar a campo e demonstrar sua força", disse Coutinho.

"A equipe está em processo de renovação. Mudaram treinadores, jogadores, peças importantes... É preciso ter paciência. Nós, os que estamos dentro, tentaremos fazer que tudo funcione o mais rápido possível", concluiu.