"Se Klopp fosse negro, teria sido demitido"

John Barnes, o histórico ala jamaicano que brilhou pelo Watford e Liverpool nos anos 90, abordou o problema do racismo no mundo do futebol por ocasião da renúncia do presidente da FA, Greg Clarke, após usar expressões discriminatórias em um entrevista.

Em comunicado ao 'PlayOJO' e apontado pelo 'Daily Mail', Barnes falou de como este problema afecta profissionalmente até neste desporto: “Perdi o meu emprego em diferentes circunstâncias. Pode colocar diferentes estruturas, mas até mudar sua percepção, nada vai mudar".

"Vou usar Klopp como exemplo. Os primeiros dois anos foram realmente bem-sucedidos em termos de estar 25 pontos atrás do líder? Mas acreditamos que ele era o homem certo. Em outras circunstâncias, ele teria perdido o emprego. Se fosse negro, ele teria sido demitido naqueles primeiros dois anos", afirmou enfaticamente.

“Não se trata apenas de treinadores de futebol negros. É um problema maior, porque quantos dirigentes negros existem nos escalões mais altos de qualquer setor? Por que o futebol deveria ser diferente? Até que abordemos e mudemos isso. nossa percepção na sociedade, vai existir em todas as áreas, e o futebol é uma só", ampliou Barnes.

Mas ampliou esse leque de tipos de discriminação de uma forma curiosa: "Se Klopp fosse inglês, também teria perdido o emprego. É aqui que a ideia de discriminação é um pouco estranha porque existe um grupo de pessoas que são discriminadas no futebol inglês e no máximo alto nível na Premier League. "

"Agora, as seis primeiras equipes não têm um técnico inglês branco... exceto Frank Lampard, mas porque ele tem uma ligação especial com o Chelsea e essa é a única razão pela qual ele lidera a equipe, mas em outras circunstâncias ele não teria conseguido o trabalho", concluiu.