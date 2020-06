"Se Messi dá um conselho, você tem que escutar; é o melhor do mundo"

Frenkie De Jong diz estar aprendendo muito no Barcelona, especialmente com Leo Messi. Em entrevista ao programa 'Euro Football Podcast' de 'BBC Radio 5 Live', o meia ressaltou a importância da convivência com o argentino.

"Se ele (Messi) está conversando com você e dá um conselho, você tem que escutar, porque ele é, de longe, o melhor jogador do mundo. Se ele der conselhos, você escuta. Às vezes, ele diz que é preciso ser mais profundo ou jogar mais por fora. São pequenas coisas, mas fazem a diferença", revelou.

Com relação ao retorno do LaLiga Santander, ele garantiu que o treinamento nas últimas semanas foi intenso e que a equipe poderá voltar melhor do que antes do intervalo causado pela pandemia do novo coronavírus.

"Os treinamentos são intensos e talvez sejamos melhores do que quando paramos. Sinto que há algo de especial por vir", afirmou o jogador holandês.