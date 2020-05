"Se Messi deixar o Barcelona, jogará no Newell's"

Leo Messi pode jogar em qualquer time do mundo. No entanto, o Newell's acredita que, caso ele saia do Barcelona, assinará com o aquele que foi o seu clube na infância.

"Se Messi deixar o Barcelona, jogará aqui, no Newell's. Não tenho contato com ele, não gostaria de incomodar, mas tenho certeza disso", disse Cristian D'Amico, vice-presidente do clube argentino.

D'Amico pode pedir ajuda ao presidente da AFA, Claudio Tapia. "Pode nos ajudar, ele é muito amigo de Messi", revelou o cartola do clube de Santa Fé ao 'Sport'.

A saída de Leo Messi do Barcelona é uma situação impensável. O argentino está feliz em Barcelona, mas tem a opção de terminar o seu contrato ano a ano.