Antes do anuncio oficial de Ronald Koeman, o treinador teve um encontro com membros da diretoria do Barcelona. Na saída para a apresentação, Javier Bordas foi o único a falar com a imprensa e foi perguntado sobre os rumores de uma possível saída de Lionel Messi.

"Espero que não queira ir. É o melhor do mundo. Se quiser sair, tentaremos convencê-lo para que não vá, mas tenho certeza de que não será preciso", disse o diretor esportivo.

Em sua breve declaração antes de subir no carro rumo ao evento do clube, jornalistas questionaram sobre uma 'limpeza' no grupo para a próxima temporada. "Sobre esse tema, sou a favor de deixar os técnicos falarem", respondeu.

Após uma campanha decepcionante que acabou com vexame diante do Bayern de Munique, Koeman chaga da Seleção dos Países Baixos para iniciar um projeto de renovação no gigante do Camp Nou.