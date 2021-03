"Se Messi tivesse feito gol, o PSG teria sofrido muito"

Não houve milagre capaz de salvar o Barça, mas os homens de Ronald Koeman estavam à altura da tarefa com um desempenho notável. Algo que em Paris foi visto de outro ponto de vista: que talvez o PSG se inibiu. É o que pensa Luis Fernández, ex-técnico da França.

“Dizem que o PSG não foi visto com sua identidade, deixando de lado a posse de bola. E contra um Barça que vejo pela primeira vez nesta temporada como este. Busquets fez um bom jogo, Pedri também. Dembélé fez coisas interessantes... se nota que pelo lado do PSG, tendo o resultado da ida, apenas esperaram pelo Barça. A mídia francesa não gostou muito disso", disse ele ao 'Onda Cero'.

Além disso, o comentador do 'BeIN Sports' acredita que as coisas poderiam ter sido diferentes: “Se Messi tivesse marcado o gol de pênalti, o PSG teria sofrido muito na segunda metade. Mas é preciso lembrar que estas eliminatórias são com jogos de ida e volta e que o PSG já esteve muito bem na ida".

"Da partida, você só tem que ficar com a qualificação. Não foi brilhante. O PSG só se saiu bem na ida porque o Barça estava passando por um solavanco defensivo, mas Ronald Koeman encontrou um esquema com três zagueiros e dois meio-campistas que funciona bem", acrescentou ele.

"Certamente os jogadores do PSG disseram a si mesmos antes do jogo 'vamos nos concentrar, temos que garantir que aguentamos'. O problema é que quase acabaram sendo punidos", concluiu Luis Fernández.