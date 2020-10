"Se Messi vem ao City? Sinceramente, não me importo"

Leo Messi ficou a um passo do City de Guardiola no verão passado. Na Inglaterra, de fato, eles garantem que o clube inglês continue dando forma a uma oferta para levar o '10' do Barça.

O portal 'Sky Sports' perguntou diretamente a De Bruyne, jogador do City, sobre a possibilidade de dividir o vestiário com Messi. E o jogador deixou claro que boatos acontecem. "Sinceramente, não me importo", ressaltou enfaticamente.

"Se ele vier, será algo positivo. Caso contrário, já temos bons jogadores suficientes na equipe com quem me divirto jogando, com isso é suficiente", afirmou.

É preciso lembrar que Leo Messi tem contrato com o Barcelona até 2021. Há alguns meses ele mandou uma mensagem ao clube catalão para dizer que queria sair, mas finalmente decidiu cumprir esse contrato com a entidade catalã.

O City ficaria encantado em ter um craque mundial da estatura de Messi em sua equipe. De Bruyne, por sua vez, prefere não fantasiar e mantém os pés no chão.