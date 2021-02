"Se Messi vier para a MLS, eu beijo os seus pés"

O contrato de Leo Messi com Barcelona está bem perto de expirar. Se as partes não chegarem a um acordo, o camisa '10' poderá deixar o clube ao final da temporada.

Enquanto alguns garantem a renovação do argentino, outros cravam a saída do Camp Nou. Franco Jara, jogador do Dallas FC, foi perguntado sobre a possibilidade de Messi jogar na MLS.

"Se Messi vier jogar para a MLS, eu beijo os seus pés. Seria incrível, uma bomba. Durante a carreira tive a oportunidade de jogar contra ele, mas tê-lo aqui, cara a cara, seria completamente diferente. Trouxeram Ibrahimovic, trouxeram Higuaín... Espero que aconteça. Para o Messi e para o Cristiano seria uma oportunidade de terem uma vida normal. Nos Estados Unidos isso é possível", disse em declarações ao '90min'.

O atacante argentino destacou a tranquilidade de viver nos EUA. "Eu, assim como vocês, gosto de comer, ir ao cinema, ao supermercado. Os Estados Unidos têm disso. Você vai ao supermercado de pijama e ninguém diz nada, porque é assim, cada um faz o que quer", completou.