"Se não corrigirmos os erros, sofreremos até a última rodada"

O Celta perdeu uma boa oportunidade de deixar a permanência na Primeira Divisão garantida. A equipe galega saiu na frente, mas o Osasuna conseguiu fazer dois gols, um deles nos acréscimos, para mudar o jogo.

Nos microfones da 'Movistar +', Santi Mina não escondeu seu descontentamento: "Estamos em maus lençóis. Sabemos a situação em que estamos. Foi uma oportunidade muito boa para nós escaparmos das posições de rebaixamento".

"Conversamos antes do jogo que eles eram perigosos com os cruzamentos... e marcaram dois gols dessa maneira. Temos que corrigir os erros, porque, se não, sofreremos até a última derrota", afirmou o atacante.

No encontro seguinte, contra o Levante, ele foi exigente: "Na quinta-feira, temos mais uma final. Os erros que cometemos não podem acontecer novamente. Não é possível que cheguemos a esse campo, saiamos na frente e eles virem jogando o que não estamos jogando".

Ele acalmou todos depois de ter sentido desconforto no final do jogo por conta de um golpe no tornozelo. "Estou bem. São incômodos que todos nós temos. Há jogos a cada três dias e você tem que jogar pelo time da melhor maneira", encerrou Mina.