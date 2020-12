Se não eu, quem vai fazer você feliz?

Se não for Messi, quem poderá salvar o Barcelona? Ninguém. O argentino, mais uma vez, tirou o clube azulgrana do sufoco e garantiu três pontos super importantes em uma semana complicada.

A equipe recebeu o Levante no Camp Nou. O palco da última derrota para a Juventus na Champions, que custou a liderança do grupo.

O Levante de Paco López mesmo na zona de rebaixamento, fez o time de Koeman sofrer um pouquinho. Principalmento no começo da partida, quando tudo estava bem aberto.

Aos 12 minutos, De Frutos perdeu um gol incrível! Melero deixou de calcanhar para o meia chegar batendo e obrigar Ter Stegen a fazer uma linda defesa.

O Barcelona reagiu com Braitwhite, que recebe na direita, trouxe para dentro e bateu colocado para o voo de Aitor, que se converteu no nome do jogo com pelo menos 11 defesas salvadoras.

Passados os 20 minutos de jogo, o Barcelona tomou conta da partida. Os donos da casa foram acumulando grandes chances perdidas com Griezmann, Lenglet e Jordi Alba, todas defendidas pelo goleirão do Levante.

A situação já estava deixando os jogadores do Barcelona impacientes. A afobação em abrir o placar estava prejudicando a equipe, principalmente no segundo tempo.

No entanto, em momentos assim é que a estrela do craque costuma brilhar. Já aos 75 do segundo tempo, De Jong deu um lindo passe para Leo Messi, que partiu em velocidade e bateu cruzado sem chances para o goleiro Aitor.

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 17 pontos e assumiu a 8º posição na tabela. Cabe destacar que o clube do Camp Nou tem dois jogos a menos na competição. Já o Levante continua com os seus 11 pontos na 18º posição.

Na próxima rodada, o conjunto azulgrana recebe o Valência (11º), enquanto o Levante encara a Real Sociedad (1º).