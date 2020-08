Suárez explode: "Se não me quiserem, que falem comigo e digam meu nome"

Depois do doloroso 2-8 contra o Bayern de Munique, o Barça, que sofreu uma terrível humilhação, entrou em ação e decidiu demitir Quique Setién como treinador. A próxima cabeça a rolar foi a de Éric Abidal, que deixou seu cargo na secretaria técnica.

A entidade quis reverter a situação a fim de animar os fãs para a próxima temporada. Koeman foi escolhido para assumir a equipe e tem muito trabalho pela frente. Um dos citados após a amarga noite da Champions foi o uruguaio Luis Suárez. Segundo o 'SER', o novo técnico 'culé' dirá ao jogador que ele deve encontrar uma nova equipe.

Horas depois dessa informação, o jogador publicou uma mensagem enigmática em seus perfis sociais que aumentou as dúvidas sobre seu futuro. Por último, Luis deu uma entrevista ao jornal 'El País' e quebrou o silêncio perante os boatos que o tiraram do Barça.

“Falam de alguns nomes que o presidente deu, de mudanças que podem ser feitas, mas ninguém me disse que quer ficar sem mim. Se for esse o desejo do clube, seria bom se o responsável falasse diretamente comigo. Melhor assim do que supor se eu sou um daqueles que o técnico quer que saia", Suárez começou a dizer com firmeza.

Da mesma forma, o jogador continuou na mesma linha: "Quero o melhor para o clube e a minha ideia hoje é continuar, mas se decidirem que sou dispensável, não tenho problemas em falar com quem toma as decisões. Koeman? Ainda não falei com ele".

O uruguaio deixou bem claro que o seu pensamento é continuar no Barça e ainda afirmou que não se importaria em ser reserva. “Enquanto eles contarem comigo, quero continuar contribuindo o máximo que puder. Sinto o apoio das pessoas desde que cheguei e isso me dá muita força. Aceito um papel de reserva. A competição é sempre boa e se o treinador achar que tenho que começar no banco, não tenho nenhum problema em ajudar no papel que eles me dão. Ainda posso contribuir muito".

Por outro lado, o jogador fez uma comparação com Kroos e Modric, que na sua época eram muito criticados e agora nem tanto: "Lembro-me que o Ajax eliminou o Real e se dizia que Kroos estava acabado, queriam aposentar Modric, disseram que Ramos foi um desastre e de repente nenhum jogador valia mais. E no ano seguinte tudo correu melhor para eles e mais uma vez são fenômenos e fazem parte de uma equipe lendária”.

Finalmente, Suárez enviou uma mensagem forte sobre se ele se sente penalizado por ser amigo de Messi. “Já se sabe que a derrota se desencadeia contra tudo e contra todos. Sinceramente, acho que falta coerência, paciência e, sobretudo, memória. Quando faltam conhecimentos e argumentos para explicar bem as coisas, costuma-se encontrar um motivo fácil e simples. E sim, sou amigo do Leo. É uma honra para mim; em campo não há amigos, mas companheiros de equipe que estão aqui para nos ajudar e fora dele, tenho a sorte de contar como amigo uma pessoa excelente como o Leo", concluiu.