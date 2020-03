"Se não tem gente no estádio, prefiro não jogar"

A Inglaterra está de olho no que está acontecendo na Itália, França ou Alemanha. O futebol inglês ainda não foi afetado pelo coronavírus, mas as coisas podem mudar de um dia para o outro.

Antes de enfrentar o Arsenal na Premier League, Pep Guardiola deu sua visão de tudo o que está acontecendo no Velho Continente. "Já vimos como está a situação na Itália, com a Serie A suspensa. Na Espanha, jogarão sem público nas próximas semanas e acho que na Inglaterra vamos terminar do mesmo jeito", começou o técnico do Manchester City.

Guardiola foi claro e conciso ao explicar seus pensamentos: "Sem pessoas, prefiro não jogar. Se for uma medida excepcional, uma ou duas semanas, eu posso entender. Mas, a longo prazo, os jornalistas escrevem para as pessoas. e jogadores de futebol também jogam para as pessoas".

O treinador da equipe celeste confessou que cumprirá o que as autoridades solicitam e enfatizou que, no momento, eles estão tomando um cuidado especial com o vírus. "Estamos sendo cuidadosos com o Coronavírus. Se a FA ou a UEFA nos disserem para jogar sem espectadores, vamos jogar sem espectadores", continuou ele.

Para concluir, ele teve algumas palavras para Mikel Arteta, seu assistente até pouco tempo atrás e agora técnico do Arsenal. "Estou ansioso para receber Arteta. Estou muito confiante de que o Arsenal terá sucesso no futuro imediato com ele no banco", confirmou Pep na sala de imprensa.