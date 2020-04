Se Neuer fica, Ter Stegen também

Marc-André ter Stegen está sendo um dos jogadores mais ativos nas redes sociais durante esse período de confinamento. O goleiro do Barcelona compartilha os exercícios que realiza no jardim da sua casa para se manter em forma.

A parada pelo coronavírus veio justamente quando os rumores sobre o futuro do goleiro só crescem. Alguns apontam que ele está negociando com a sua renovação com o Barça, enquanto outros o relacionam com o Bayern de Munique.

Mas de acordo com o jornal 'Sport', Ter Stegen está tranquilo, já que considera que ainda falta muito tempo até junho de 2022, quando expira o seu contrato com o Barça, clube em que pretende continuar.

Caminho livre para a renovação de Ter Stengen

Além disso, o mesmo veículo garante que tudo está pronto para que Manuel Neuer renove o seu vínculo com o Bayern de Munique, o que facilitaria a permanência de Ter Stegen no Camp Nou.

Os 'culés' contam com praticamente dois anos até o que goleiro possa negociar livremente com outra equipe, algo que deixa a entidade mais tranquila, de acordo com a citada fonte.